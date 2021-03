Incendio sterpaglie in un bosco di Donato, intervengono i Vigili del Fuoco e AIB

Inizio di settimana all'insegna degli incendi. I mezzi di Vigili del Fuoco e AIB sono intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri, 22 marzo, in località Appone, nel territorio di Donato, per un incendio che ha colpito diversi quantitativi di sterpaglie in un bosco.

Le squadre hanno domato il rogo nella prima serata bonificando l'area interessata. Il corpo AIB Piemonte sottolinea, sui propri canali social, che la carenza di precipitazioni aumenta il rischio di sviluppo di incendi boschivi e lo stato di abbandono delle superfici boscate in alcuni casi rende difficile un rapido spegnimento.