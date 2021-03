Tony Filoni assoluto mattatore su Rai Isoradio

Tony Filoni assoluto mattatore in radio. Il primo cittadino di Mongrando è stato protagonista della puntata di Rai Isoradio, in onda questa mattina, 23 marzo: molti i temi affrontanti, tra cui il dialetto biellese e le bellezze che ha da offrire il nostro territorio. Il primo cittadino ha dapprima parlato della sua nota attività che porta avanti da ben 25 anni; in secondo luogo, ha enunciato frasi idiomatiche e proverbi di paese in lingua biellese, nonostante non sia nato in Piemonte ma nella lontanissima Cosenza: dall'orario dei treni, passando per il detto di san Medardo fino al Monte Mucrone. Ed è proprio alla montagna simbolo dei biellesi, Filoni ha dedicato una canzone in perfetto accento piemontese.

Sempre in dialetto, ha descritto gli ingredienti di uno dei suoi panini più noti con simpatia e grande autoironia. Nel corso della puntata, il sindaco Filoni ha parlato anche di Mongrando: “Siamo un paese crocevia tra il Biellese, il Canavese e la Valle d'Aosta. A Mongrando c'è davvero tanto verde adatto per intraprendere bellissime passeggiate sui sentieri delle nostre vallate. Inoltre, c'è un bellissimo bosco dove viene rappresentata la natività per il periodo natalizio”. E sul rapporto con i suoi cittadini: “Li ascolto molto e cerco di dare risposte concrete – confida Filoni in diretta – Tra opere pubbliche e iniziative culturali abbiamo fatto tante cose importanti. Senza dimenticare l'integrazione, uno dei miei punti fermi”.