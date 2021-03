Leo Club dona caschetti protettivi alla Croce Rossa Italiana di Biella

Lo scorso lunedì 22 marzo il Leo Club Biella ha donato alla Croce Rossa Italiana sezione di Biella, 5 caschetti protettivi utili per le situazioni di necessità, beni che sono stati possibili acquistare grazie ai fondi raccolti attraverso la distribuzione dei tradizionali pandorini nel periodo natalizio e delle uova di cioccolato in quello pasquale, avvenuta lo scorso anno.

Grazie alla medesima raccolta fondi, lo scorso gennaio il Leo Club Biella ha avuto la possibilità di donare anche a favore della Croce Rossa Italiana sezione di Cossato, un defibrillatore e un simulatore per la manovra di Heimlich.

Entrambe le donazioni rientrano nel Tema Operativo Nazionale (TON) dei Leo Club italiani che scelto ogni tre anni, è stato chiamato “Leo for Safety & Security”: il ricavato delle offerte, infatti, è devoluto a favore degli Enti di Primo Soccorso e simili Italiani. Cogliamo l’occasione per ringraziare le sezioni giovani della Croce Rossa Italiana di Biella e di Cossato e i rispettivi referenti, Alice Caberlon e Pietro Pozzati, per la loro preziosa collaborazione.