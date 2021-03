Osservatorio del Biellese, Garzena: "Preoccupati per l'ordinanza provinciale sul taglio piante a tappeto"

Nota stampa dell'Osservatorio del Biellese Beni Culturali e Paesaggio in una lettera aperta a firma del presidente Paola Garzena. "La Provincia di Biella ha emesso il 20 gennaio 2021 l’ordinanza numero 11 che ha come oggetto “Operazioni periodiche di manutenzione taglio piante, rami sporgenti e siepi ai margini delle strade provinciali”.

Capiamo il contesto all’interno del quale questo atto è stato assunto; contesto che viene per altro citato in premessa all’atto stesso, nel passaggio in cui si constata 'lo stato di abbandono, incuria e trascuratezza in cui versano la maggior parte dei fondi confinanti le strade provinciali'. Siamo a conoscenza che ordinanze, del tutto o in parte uguali, sono state adottate anche in altre province analogamente a quella Biellese. Abbiamo avuto informazione che attorno a queste ordinanze, come sempre accade, ci sono state varie prese di posizione, alcune in favore, altre contrarie - come per esempio il documento delle organizzazioni ambientaliste biellesi di recente diffuso - altre ancora di tipo interlocutorio. Siamo consapevoli che altri soggetti si muoveranno per esprimere la loro opinione su questo argomento. E in tale flusso, inseriamo la nostra voce.

Il concetto di 'paesaggio' di cui siamo portatori e che deriviamo direttamente dalla Convenzione Europea del Paesaggio del Consiglio d’Europa ricomprende nella sua accezione ogni angolo dello spazio dentro il quale una comunità vive, compresi quelli abbandonati o considerati tali o percepiti come interstiziali, irrilevanti. Secondo il nostro concetto di paesaggio non esiste porzione di territorio che non sia rilevante e che non abbia, come la tessera di un mosaico, un proprio senso nel restituire l’immagine complessiva della comunità che è chiamata a gestirlo e tutelarlo con coscienza.

Per questo esprimiamo preoccupazione nei confronti dell’ordinanza n. 11 del 2021 firmata dalla Provincia di Biella. Soprattutto la esprimiamo per quel passaggio del testo nel quale si 'ordina' di 'provvedere al taglio di tutte le piante esistenti lungo il bordo delle strade suddette entro una fascia minima di profondità non inferiore a 6 metri'.

Ci preoccupa il fatto che quel passaggio possa legittimare un taglio indiscriminato e a tappeto, che non tenga conto né delle specie, né delle condizioni di salute degli alberi, né del contesto complessivo. Per questo auspichiamo una sospensione dell’attuale ordinanza e una sua riformulazione più puntuale che non dia adito a interventi distruttivi e indiscriminati. Al di là di questo caso specifico però torniamo a constatare un approccio alla gestione del paesaggio che, non solo nel Biellese, vive di provvedimenti urgenti, spesso dettati dalla fretta, dall’emergenza, dall’intricato meccanismo di responsabilità che soggiace a tanta parte del diritto amministrativo italiano.

Siamo testimoni di come spesso si verifichi nell’ultimo chilometro - quello delle decisioni spicce ma determinanti - uno scollamento tra quella che è la pratica e quelle che sono le aspirazioni. Oggi siamo tutti d’accordo sul fatto che la qualità del paesaggio, compresa la sua bellezza, sia un valore capace di produrre occupazione e ricchezza. Negli anni un numero crescente di operatori economici e culturali biellesi hanno investito anche sugli aspetti naturalistici del Biellese per promuovere un’immagine della provincia che fosse attrattiva per visitatori e nuovi abitanti.

Per questo anche interventi 'ordinari' di cura del paesaggio come la manutenzione della vegetazione a bordo strada dovrebbero riuscire ad armonizzare la necessaria rimozione delle specie effettivamente infestanti e di basso valore con l’attenzione verso le alberature più pregiate e verso l’impatto visivo complessivo che questi interventi avranno. Siamo tutti consapevoli che l’incuria del versanti è figlia di aspetti che attengono alla Politica, e la maiuscola non è causale.

Perché è il prodotto di trasformazioni passate o in corso che non sempre sono state comprese o gestite. Al di là della questione specifica del taglio piante a bordo strada, vorremmo quindi che, pur in questo presente difficile, non si dimenticasse la necessità di continuare a confrontarsi sui grandi temi che si riverberano sul paesaggio, nostro spazio di vita: dallo spopolamento della montagna al cambio di paradigma economico, dal calo demografico al surriscaldamento climatico".