Legambiente Tavo Burat: "Alla Malpenga un taglio ingiustificato ed eccessivo"...e non solo FOTO

"Ecco primi nefandi effetti dell'ordinanza provinciale n° 11/2021 che ha disposto, senza alcuna ratio ed eccezione, il taglio degli alberi bordo strada entro i sei metri. Nelle foto la strada provinciale della Malpenga, tra Ronco Biellese e Vigliano Biellese.

Il taglio delle conifere bordo strada (prevalentemente dei Pinus strobus) non era certamente giustificato da motivi di sicurezza. Gli alberi, come si vede dalle foto, erano in buona salute e non gravitavano pericolanti verso la strada. Un taglio eccessivo ed ingiustificato proprio laddove sarebbe importante curare il paesaggio ai fini turistici (la dimora storica villa Malpenga).

Nei prossimi giorni , il 30 e 31 marzo, verrà bloccata la circolazione per consentire l'effettuazione di ulteriori tagli (vedi in allegato ordinanza. 43 della Provincia). Si completerà così questa 'tabula rasa' priva di senso". A denunciarlo la nota stampa di Legambiente Circolo Biellese Tavo Burat.

Altre segnalazioni di abbattimenti sproporzionati sono giunte a questo Circolo da vari cittadini in particolare per le le strade provinciali sulla Serra, tra Croce Serra, Donato e Sala Biellese.