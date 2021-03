Cossato, firmata l'ordinanza: ecco le nuove misure antismog

A seguito della delibera approvata dalla Regione Piemonte, anche il comune di Cossato ha dovuto recepire le nuove misure antismog. Con ordinanza del 18 marzo 2021 firmata dal sindaco Enrico Moggio sono perciò in vigore i provvedimenti contenuti nella deliberazione della Giunta regionale n.9-2916 del 26 febbraio 2021. Il territorio interessato dalle limitazioni è limitato al centro abitato del Comune, fatta eccezione per alcune vie di accesso, evidenziate nella planimetria allegata sul sito del Comune (clicca qui).

In particolare l’ordinanza prevede, come si legge sul sito del Comune, lo stop definitivo ai mezzi per il trasporto persone (fino a 8 persone) e merci sia diesel che benzina fino a Euro 2, nonché gpl e metano Euro 1; questi non potranno circolare in nessun giorno dell’anno e ad alcuna ora; il divieto di circolazione, dal 18 marzo al 15 aprile e dal 15 settembre al 15 aprile 2022 dalle 8,30 alle ore 18,30 dei giorni feriali ai mezzi per il trasporto persone (fino a 8 persone) e merci sia diesel che benzina Euro 3 ed Euro 4, con la prospettiva, dal 15 settembre 2023, di fermare anche gli Euro 5; il divieto di assoluto, dal 18 marzo al 15 aprile e dal 15 settembre al 15 aprile 2022, senza limitazioni di orario, per i motocicli con omologazione inferiore od uguale ad Euro 1; il divieto di sostare con il motore acceso; il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, dal 15 settembre di ogni anno e fino al 15 aprile, pur con alcune deroghe espressamente autorizzate e l'obbligo per le caldaie a pellets con potenza termica sotto i 35kW, di usare pellets di soli materiali vegetali.

Ulteriori restrizioni potranno essere attuate al verificarsi di particolari condizioni riguardanti la qualità dell’aria. Per ogni informazione si può leggere l'ordinanza cliccando sul sito comunale (leggi qui).