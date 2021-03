Comuni Covid free in picchiata e casi positivi in ripresa: ecco la mappa dei contagi nel Biellese

Casi positivi in graduale ripresa e sempre meno comuni Covid free nel Biellese. Questa la situazione delineata nella mappa interattiva della regione Piemonte che mostra in tempo reale l'andamento dell'epidemia su tutta la provincia.

Domina il rosso, a tinte chiare, in gran parte del territorio con numeri in risalita rispetto a sette giorni fa: Biella, ad esempio, passa dai 139 di una settimana fa ai 146 attuali. Insieme al capoluogo ci sono Andorno Micca (da 8 a 14), Cerrione (da 6 a 11), Masserano (da 2 a 6), Mongrando (da 12 a 25), Occhieppo Inferiore (da 5 a 10) e Superiore (da 6 a 7), Ponderano (da 15 a 23), Quaregna Cerreto (da 6 a 10), Ronco Biellese (da 10 a 14), Roppolo (da 5 a 9), Sandigliano (da 8 a 12), Valdengo (da 9 a 15), Valdilana (da 29 a 54), Verrone (da 7 a 11) e Viverone (da 4 a 6). Casi stabili a Benna (11), Candelo (30), Gaglianico (9), Pettinengo (4) e Salussola (8). Covid in flessione, invece, a Cavaglià (da 33 a 25), Cossato (da 52 a 49), Crevacuore (da 8 a 2), Lessona (da 10 a 5), Pralungo (da 8 a 3) e Vigliano Biellese (da 54 a 43).

Crollano i comuni liberi dalla presenza del coronavirus: martedì scorso erano 19, ora sono 12. Nello specifico, sono Callabiana, Camandona, Caprile, Curino, Gifflenga, Magnano, Muzzano, Netro, Piedicavallo, Rosazza, Torrazzo e Vallanzengo. Infine, scendono a 56 le realtà comunali che restano sotto i 10 casi.

I dati arrivano dall’Unità di crisi Covid della regione Piemonte e sono aggiornati alle 18.30 di ieri, 22 marzo.