Al Santuario di San Giovanni d'Andorno parte raccolta fondi per recupero Biblioteca Storica

Una raccolta fondi per il recupero della Biblioteca Storica del Santuario di San Giovanni d'Andorno. Questa l'iniziativa in atto, a seguito dell’evento calamitoso del 2 ottobre scorso che ha colpito la Biblioteca del Santuario che custodisce materiale bibliografico di notevole valore storico, comprendente 495 volumi antichi e 392 volumi moderni. L'area ha subito danni dovuti a infiltrazioni d’acqua.

“È necessario provvedere alla riparazione del tetto in lose con la posa di una guaina, alla rilamatura del parquet in legno e alla tinteggiatura delle pareti – spiegano gli ideatori - I lavori verranno eseguiti su indicazioni della Soprintendenza dei Beni Culturali e Architettonici. Da preventivi acquisiti i lavori sono stimati in circa 25mila euro. Il restauro dei volumi della biblioteca avverrà su indicazioni della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e Valle d’ Aosta. Da preventivi acquisiti i lavori di restauro dei volumi danneggiati sono stimati in circa 15mila euro. Si chiede la collaborazione di tutti per fare fronte alle spese necessarie a ripristinare la fruibilità di questo prezioso tesoro culturale del nostro territorio”.

Per effettuare le donazioni sono a disposizioni le coordinate bancarie nella locandina in allegato.