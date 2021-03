A Valdilana riprende la Spesa Amica per gli over 65 e chi non può muoversi

Riprende con forza il progetto “Spesa Amica”, rivolto a tutti i cittadini di Valdilana over 65 e alle persone impossibilitate a muoversi.

A darne l'annuncio l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Carli. Al servizio, attivo nei giorni 23-26-30 marzo e 1°-2 aprile, collaboreranno realtà e attività commerciali presenti sul territorio comunale. Gli alimenti e i farmaci saranno, invece, consegnati a domicilio.

Per accedere al servizio telefonare a uno dei seguenti numeri: 015/7592214 – 370/3339365. Il Comune avvisa che per le persone in quarantena/isolamento si dovrà utilizzare il numero 015/7592214 per le prenotazioni.