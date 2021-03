A Veglio aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza

Dal novembre 2012 la legge prevede che tutte le pubbliche amministrazioni adottino il piano triennale di prevenzione della corruzione.

Inoltre, il Piano Nazionale Anticorruzione stabilisce che le stesse PA debbano realizzare forme di consultazione, finalizzate ad una migliore individuazione delle misure preventive, con cittadini ed organizzazioni portatrici di interessi collettivi, in occasione dell'elaborazione oppure aggiornamento del proprio piano, ed in sede di valutazione della sua adeguatezza.

A Veglio, l'ultimo aggiornamento, approvato dall'amministrazione comunale nel gennaio 2019 e confermato un anno dopo, riguarda il triennio 2019-2021. Il piano dovrà pertanto essere rinnovato per il periodo 2021-2023 entro il prossimo 31 marzo.

In vista di questa scadenza, il comune invita cittadini, organizzazioni e rappresentanze sindacali unitarie del territorio, associazioni e portatori di interessi diffusi a formulare idee, proposte ed osservazioni di cui la stessa amministrazione terrà conto in sede di aggiornamento del piano, entro e non oltre le 12 del 25 marzo, via mail all'indirizzo veglio@ptb.provincia.biella.it oppure alla posta elettronica certificata veglio@pec.ptbiellese.it .