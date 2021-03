Ginnastica Biella ancora a podio, 2° posto a Mortara

Ginnastica Biella conquista l'ennesimo podio a Mortara. Accompagnate da Irina Sitnikova, domenica la squadra della Ginnastica Biella, composta da Francesca Leardi, Virginia Zanetta, Eleonora Ghione, Agnese Vella, Sara Cormons, Martina Ettolli, e la riserva Giulia Marconato, ha partecipato alla seconda prova del Campionato di Serie C di Ginnastica Artistica Femminile presso il Palaginnastica Andrea Massucchi di Mortara, conquistando un meritatissimo secondo posto.

“Un altro buon risultato che mette in evidenza tutto il lavoro svolto in questi mesi di allenamento – spiegano dalla società - Come sempre, alle ragazze vanno i complimenti della società e arrivederci alla prossima prova”.