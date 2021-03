Biella Piedicavallo, gli organizzatori: "Critiche? Non entriamo nel merito ma rispettati tutti i protocolli"

Troppi commenti pre e post Biella Piedicavallo, tante le opinioni contrastanti, specialmente sui social, sul via alla gara in un momento come questo dove il Piemonte e l'Italia danza a cavallo della Zona Rossa per la pandemia di Covid. E allora interviene la società organizzatrice per fare chiarezza.

"Facendo seguito alle critiche pubblicate su varie pagine social nelle ore successive alla gara Biella-Balma-Piedicavallo, non entriamo nel merito delle opinioni di ciascuno, ma per tutelare la nostra immagine di organizzatori seri precisiamo che:

- La gara è stata approvata dalla Fidal nazionale come corsa su strada nazionale bronze in regola con gli attuali dpcm in corso e protocolli Coni e Fidal

- Abbiamo ottenuto tutte le autorizzazioni allo svolgimento dell'evento da parte degli organi preposti, prefettura di Biella e Questura di Biella comprese

- Avevamo il patrocinio del Comune di Biella e le autorizzazioni degli altri comuni attraversati

- C'è stato controllo sui luoghi di partenza e arrivo da parte delle forze dell'ordine e lungo il percorso da parte dei volontari di protezione civile e AIB Biella

- Tutti i protocolli sono stati rispettati.

Tutto questo esclusivamente per dare agli atleti iscritti la certezza della serietà organizzativa da parte nostra in un mondo dove ormai tutto viene messo in dubbio. Ringraziamo gli atleti che hanno partecipato per la fattiva collaborazione: hanno dato dimostrazione di grande serietà.

Nel comunicato numero 4 inviato nella giornata di ieri erano contenute alcune dichiarazioni da parte di Claudio Piana, organizzatore dell'evento, e di Paolo Vialardi, responsabile della zona partenza a Biella. Rimangono valide".

