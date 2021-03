Il Ricordo di Luigina Furlan: Un Cuore Pieno di Spensieratezza e Amore per la Vita VIDEO

Il 29 marzo 2019 ci ha lasciato la nostra Luigina Furlan, per tanti ragazzi “la prof.”

Luigina non ha varcato la soglia dei fatidici settant’anni e ormai sono due anni che ci ha lasciati. Tanto avrebbe dato ancora; le sue doti di grandissima umanità, che utilizzava con naturalezza, sono state d'esempio non solo per i suoi cari, ma anche per l'educazione dei suoi cari alunni. Il sano realismo che la permeava si trasformava in atteggiamenti positivi e lieti. Ovunque lei andasse, la sua presenza portava quella serenità, quell’equilibrio e quella spensieratezza con la quale viveva la sua esistenza. E ciò non era sinonimo leggerezza e superficialità, ma anzi, prendendo sul serio ogni dovere, significava agire sempre ricordando che la vita è breve, che la famiglia è il perno e che la realtà non è mai né’ bianca ne’ nera. Un saper vivere raro, fatto di umanità e comprensione.

Insegnante apprezzata, critico dell'arte valida e stimata, ha scritto numerosi saggi su pittori e scultori biellesi, come quello sul Sandrun, a cui aveva lavorato, tra ricerche e interviste, per più di quattro anni. "Un chilo e otto etti di esperienza: tale è il peso di un libro" diceva sempre Luigina.

La sua profonda passione per l'arte, unita a una curiosità innata per la vita e la bellezza, la portava a condividere il suo infinito sapere con chiunque conosceva, ma senza mai farne un vanto. Una donna creativa, piena di idee, con quella capacità e forza per riuscire a realizzarle: un grande esempio per tutti noi. Son passati due anni e oggi, ancora più di allora, sentiamo la sua mancanza. Tutta la tua famiglia e le persone che ti hanno amata.