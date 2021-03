Oropa, quinto incontro di Quaresima con Franco Nembrini

La quinta e ultima conversazione di Quaresima sarà venerdì 26 marzo alle 21 con il saggista e pedagogista Franco Nembrini. L’incontro, dal titolo “Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?”. Ma essi non compresero le sue parole (Lc 2.49-50.)” sarà dedicato alla sfida di educare i giovani in questo periodo di cambiamento.

Autore di diversi libri che hanno contribuito alla lettura in chiave contemporanea di Dante e di Collodi, Nembrini è stato chiamato più volte a parlare di educazione a genitori, insegnanti e pedagogisti in Italia e all’estero. In tempi di Coronavirus, tra didattica a distanza e messa in discussione di quelle che sono state finora le nostre abitudini, Nembrini porterà la propria testimonianza per accompagnarci nel difficile compito di trasmettere ai giovani l’amore per la vita.

Se la pandemia ha spazzato via tutte le certezze e tutte le cose che ritenevamo essenziali, mettendo in discussione i nostri presunti valori e ponendoci di fronte alle nostre fragilità, cosa si aspettano i figli? Cosa cercano i più giovani che si sono visti privare della possibilità di stare con gli altri in una fase della vita in cui il confronto e la socialità sono parte fondamentale nel processo di crescita personale?

«Nulla sarà più come prima, ma il cambiamento, il tanto auspicato cambiamento in meglio, non avverrà magicamente alla fine della prova, ma può avvenire soltanto durante la prova» Dichiara Nembrini in un’intervista.

La vita stessa è un processo di cambiamento e di educazione continua non solo per i figli, ma anche e soprattutto per gli adulti, che possono aprire la porta a una “felicità possibile”. In un periodo di incertezza come questo, in cui i giovani desiderano essere rassicurati che la vita sia una cosa positiva, la migliore educazione possibile è la testimonianza delle ragioni per cui si vive.

L’incontro, realizzato in collaborazione con “Suonatelecampane”, si potrà seguire in diretta streaming sulla pagina Facebook , sul canale Youtube e sul sito del Santuario di Oropa https://www.santuariodioropa.it/franco-nembrini/