All’Accademia Biellese arrivano i corsi d’inglese, un’occasione da non perdere

Stai cercando un corso individuale online per migliorare il tuo inglese? Devi superare una verifica o un esame? Stai cercando un corso per adulti di Business English? Il corso dell'Accademia Biellese può essere il luogo giusto per affinare la lingua, con sconti speciali fino al 31 marzo.

“Ci troviamo in centro Biella – spiegano i responsabili - un ambiente informale e di design dove dedicarti alle tue passioni e migliorare il tuo inglese per il lavoro, le tue passioni e divertirti in tutta sicurezza. Puoi acquistare pacchetti da 10/20/30 lezioni sul sito www.accademiabiellese.it o mandare un messaggio WhatsApp al 351.9792609 o scrivere a info@accademiabiellese.it “.