Nuovo scontro all'incrocio tra via Schiapparelli e via Tripoli. Un lettore: "I dissuasori no?"

Sono passate da poco le 14 di oggi lunedì 22 marzo quando due auto si sono urtate al solido incrocio tra via Schiapparelli e via Tripoli, angolo ex istituto Santa Caterina. A distanza di 12 giorni ancora un incidente, sempre nello stesso incrocio.

Danni alle auto e cure mediche per un'automobilista. I rilievi e la viabilità sono a cura della Polizia locale cittadina. E ancora una volta un cittadino ci ha scritto richiedendo il posizionamento dei dissuasori prima che succeda qualcosa di irreparabile.