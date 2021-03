Incidente auto moto, scatta la lite e l'automobilista viene trovato positivo all' alcol test. Denunciato

A Vigliano, via Fabbriche Nuove intorno alle 16, di domenica 21 marzo, è successo un incidente stradale tra una Dacia Sandero, con alla guida un romeno di 40 anni e uno scooter, con in sella un 39enne di Biella.

Dopo l'urto sarebbe scattata la lite tra i due conducenti. Per questo motivo sono state allertate le forze dell'ordine che dopo aver eseguito il test alcolemico avrebbero trovato positivo il romeno. L'uomo sarebbe stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e la sua auto posta sotto sequestro. Lo scooterista è stato invece trasportato al pronto soccorso, per ulteriori accertamenti.