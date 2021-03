Dolore e cordoglio a Cossato per la morte prematura di Fabiana Braggion: aveva soltanto 59 anni. La donna era molto conosciuta in paese, specialmente per il suo carattere positivo e creativo.

La notizia della sua scomparsa si è diffusa a macchia d'olio sui canali social, con messaggi di vicinanza alla famiglia. Il funerale è avvenuto nei giorni scorsi, con la benedizione della salma, nella chiesa di Gesù Nostra Speranza, a Cossato.