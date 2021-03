Danneggiamento all'ex scuola primaria di Crocemosso

E' stata abbattuta una parte della balaustra dell'ex struttura della scuola primaria di Crocemosso, un punto non accessibile. A segnalare alle forze dell'ordine, l'atto vandalico, è stato il vice sindaco di Valdilana, Cristina Sasso a seguito della segnalazione del primo cittadino Mario Carli.

Il fatto potrebbe essere successo nella notte tra sabato e domenica. In queste ore la stessa Sasso si è recata in caserma dei Carabinieri di Valle Mosso, per sporgere denuncia contro ignoti. A quel punto le indagini continuano al fine di individuare gli autori del gesto.

"E' sicuramente stata una bravata di qualche ragazzo che in questo periodo si annoia -commenta Cristina Sasso-. Sono entrati nell'area pertinenza della scuola facendo cadere una parte della balaustra rischiando anche di farsi male".