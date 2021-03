Testimoni di Geova, il 27 marzo milioni di persone collegate online per ricordare la morte di Gesù

Si terrà il prossimo 27 marzo la Commemorazione della morte di Gesù, la ricorrenza più importante dell’anno per la religione cristiana dei Testimoni di Geova. Secondo i Vangeli, la notte prima di morire Gesù comandò ai suoi seguaci di ricordare la sua morte.

I Testimoni di Geova, proprio come i primi cristiani, si radunano una volta all’anno per questa speciale ricorrenza nella data corrispondente al giorno in cui Gesù morì: il 14 nisan del calendario ebraico in uso nel I secolo. L’evento verrà celebrato, come per lo scorso anno a motivo della pandemia, in videoconferenza a partire dalle ore 19.30 di Sabato 27 marzo. Nel 2020, sempre in videoconferenza, si sono collegate circa 18 milioni di persone (tra fedeli e interessati) nonostante il dilagare della pandemia e delle prime restrizioni cautelative.

La Commemorazione della morte di Gesù Cristo ricorderà ai presenti il valore effettivo del suo sacrificio e risponderà alle domande: “in che senso il sacrificio di Gesù è un riscatto per molti?” e “Perché Gesù morì?”. Questo evento sarà trasmesso in videoconferenza e sarà possibile assistervi anche qui a Biella, insieme alle 4 comunità presenti e ai circa 400 testimoni attivi.

L’ evento di sabato 27 marzo alle ore 19.30, potrà essere seguite sulla piattaforma digitale di Zoom CloudMeetings, un’app gratuita scaricabile su PC, Tablet e Smartphone. Per ricevere il link di collegamento, e tutte le informazioni necessarie si potrà contattare il numero 335 8234683 – inoltre è possibile consultare il sito jw.org. www.jw.org/it/testimoni-di-geova/commemorazione/