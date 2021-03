Scuola, nuovo ritrovo in piazza Martiri dei contrari alla didattica a distanza e contro i decreti

Un centinaio, forse anche meno, le persone che ieri pomeriggio alle 15 si sono ritrovate in piazza Martiri a Biella per protestare contro la didattica a distanza e le restrizioni imposte sulla frequentazione di parchi e giardini imponendo proprio le lezioni a distanza.

Una manifestazione pacifica, non autorizzata, alla quale si sono unite altre categorie: oltre alla scuola, gli autonomi, gli operatori dello spettacolo e anche No Mask e No Vax.

Il più dei commenti comunque era sempre indirizzato alla scuola con "i bambini devono tornare in classe", "questi periodi stanno distruggendo la loro crescita".

Un grido d'allarme diretto alle istituzioni, al Governo, per far tornare in classe i ragazzi e non solo, ricominciare a frequentare i parchi e i giardini, tornare a vivere una vita quasi normale anche se le mascherine dovranno sempre essere d'obbligo.