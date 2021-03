Ponderano, minoranza contesta lavori e investimenti. Sindaco Locca risponde

Le ultime scelte della Giunta comunale di Ponderano in fatto di investimenti e lavori ha fatto discutere minoranza e maggioranza. Tutto è partito da una nota stampa diffusa nei giorni scorsi dal gruppo d'opposizione Ponderano Merita, guidato dal consigliere Marco Romano: "L’informazione intermittente dell’amministrazione Locca - si legge nella nota - latitante su questioni importanti come scuole, centri estivi, mensa ecc. riscopre un insolito vigore quando si tinge di propaganda. Meglio ancora se su temi che ben poco gli appartengono: questo giro è il Vicesindaco a destarsi dal torpore a cui ci aveva abituati per comunicare sui giornali locali i progressi della posa della fibra ottica, un progetto regionale il cui iter burocratico era pressoché ultimato dall’amministrazione precedente.

Può sembrare la solita cantilena, ce ne rendiamo conto, ma se vogliamo parlare di quanto questa amministrazione ha messo di suo, forse dovremmo parlare dell’imbarazzante ritardo con cui i lavori della posa della fibra si stanno realizzando (che fosse utile fare qualche pressione in più per permettere a Ponderano di avere una connessione veloce al pari di altri paesi di montagna che già se ne possono giovare?), potremmo parlare della devastazione che la posa ha determinato sulle strade del paese che, magari, potevano essere contenuti con un controllo da parte del tecnico-sindaco. Grande spolvero anche in tema di mensa scolastica, che vede il neoassessore ai servizi scolastici (quei pochi rimasti), esaltare l’eccellenza - per ora in fase di rodaggio – di menù “biologici e a filiera corta” con uno slancio promozionale degno della miglior brochure.

Per ora sappiamo che i disagi iniziali sono stati notevoli, la nuova app per i pagamenti costringe ad anticipi notevoli e la dieta bio a filiera corta non disdegna la sicuramente golosa ma forse non così coerente presenza della pizza una volta ogni due pasti. Ma la vera chicca è fresca di stampa. Come una non curante nuova Maria Antonietta, il Sindaco annuncia alla popolazione tutta di voler procedere al rifacimento della facciata del Municipio giovandosi di un contributo regionale di 16.000,00 Euro ai quali la comunità ponderanese ne dovrà aggiungerne altrettanti per un totale di 32.000,00. Orbene, a pochi giorni dal Consiglio Comunale in cui sono stati destinati Euro 10.000,00 per aiuti alle utenze non domestiche con riduzioni della TARI, nel quale la minoranza ha dovuto lamentare l’esiguità del sostegno (a fronte degli oltre 120.000,00 Euro forniti dallo Stato centrale per l’emergenza), la notizia non può che lasciare l’amaro in bocca.

“La riduzione del 25% della tassa rifiuti per le associazioni appare davvero esigua soprattutto considerando che queste importanti realtà per la vita sociale del paese vivono uno straordinario e grave periodo di sofferenza, avendo dovuto fermare le attività a causa dell’emergenza sanitaria e avendo subito un’inevitabile contrazione dei tesseramenti dei volontari - commenta il capogruppo Marco Romano. Si poteva e si doveva fare di più, a favore del commercio ma anche delle famiglie. Rimandare o negare aiuti nel nome della prudenza, privilegiando poi il “palazzo” potrebbe causare la morte di realtà locali che devono essere sostenute e accompagnate fuori dalla crisi. L’amministrazione comunale deve prestare la dovuta attenzione al mondo associativo. Sono i tanti volontari che operano nelle organizzazioni del paese e contribuiscono a mantenerlo vivo e ogni amministrazione si giova della loro attività. È miope oltre che ingiusto abbandonare queste realtà al loro destino”.

La sensazione è che il primo cittadino non stia reggendo il peso dell’amministrazione, amministrando in modo distaccato, privo di sensibilità, lasciando pochi segni positivi e troppi negativi: S'ils n'ont plus de pain, qu'ils mangent de la brioche! (Se non hanno più il pane, che mangino brioche - Maria Antonietta d'Asburgo)".

Pronta la risposta del sindaco Roberto Locca, che afferma: "Apprendo con soddisfazione delle dichiarazioni del capogruppo di minoranza sull’ammissione dell’inettitudine della giunta precedente, in quanto ogni qualvolta questa amministrazione realizza un obiettivo prefissato in campagna elettorale fa eco un comunicato della minoranza che esordisce con un “l’avevamo pensato” o altra locuzione simile, sinonimo di ”volevamo farlo ma non ci siamo riusciti”. Anche nell’ambito dell’esecuzione dei lavori inerenti la posa della “fibra” non si smentiscono, dopo numerosi attacchi a questa amministrazione a cui si attribuivano i ritardi e la mancanza dell’inizio dei lavori di realizzazione della rete internet veloce, ora a lavori iniziati, anche a seguito dei numerosi solleciti operati dal vicesindaco con innumerevoli riunioni con i responsabili delle aziende coinvolte nei mesi trascorsi, come per incanto il merito viene dirottato all’amministrazione precedente con un “iter pressochè ultimato dall’amministrazione precedente”, dimenticando di rendere pubblica la notizia di aver approvato un progetto errato.

È comunque evidente che qualcosa sfugge nella logica del pensiero di chi ha scritto il comunicato della minoranza. Come è possibile posare un cavidotto sotto il piano stradale senza, purtroppo, tagliare in nastro d’asfalto? Forse sono nate nuove tecniche per l’esecuzione di questi lavori, dove ponendo le mani sopra ad una tavola di progetto lo stesso si materializza dove previsto, come in una magica trasposizione molecolare dell’idea progettuale? Non manca all’appello neanche la critica alla mensa scolastica, dove, dopo anni di inutili parole della passata amministrazione spese per cercare inutilmente di migliorarne la qualità, cosa mai avvenuta, avendo noi previsto nel bando di gara del relativo appalto l’utilizzo di prodotti Bio e a filiera corta e raggiunto l’obiettivo prefissato si abbia a sentire il solito lamento sminuente il lavoro da noi svolto.

Quanto ai fondi ricevuti dallo Stato per la pandemia (per il 2020 e il 2021) serviranno a colmare le minori entrate tributarie e per tutte quelle iniziative che l’amministrazione riterrà opportune per alleviare lo stato di difficoltà di cittadini ed imprese. Naturalmente senza sperperi perché, essendo denaro pubblico, tutto dovrà essere rendicontato fino all’ultimo centesimo. Credo che ogni cittadino di buon senso recandosi in municipio, tolta qualche persona con evidenti carenze visive quale il capogruppo di minoranza, si renda conto dello stato pietoso e di abbandono lasciato dalla precedente amministrazione in cui versa il palazzo municipale. Circa 5 anni addietro feci un progetto per la tinteggiatura del palazzo, progetto mai preso in considerazione, segno evidente del disinteresse per la tutela dei beni della comunità Ponderanese in particolar modo della casa dei cittadini “Il Municipio”. Noi non abbiamo fatto altro che rispolverare quel progetto chiedendo contributo alla Regione che ha riposto positivamente all’appello. Evidentemente questo lavoro, per altro previsto nel nostro programma elettorale, fa parte di quelli “non pensati o non programmati” dalla precedente giunta e ciò disturba ancor più la mente di chi in tutti i modi cerca di ostacolare la buona nostra amministrazione.

Non si comprende infine la critica per una nostra, a loro parere, presunta sordità rispetto alle richieste dei concittadini e delle associazioni di volontariato, critica peraltro molto generica e non documentata. La nostra amministrazione ha sempre messo la salvaguardia sociale come priorità essenziale alle nostre azioni, cercando le risorse e non rifiutando nulla a chi si è rivolto a noi documentando ovviamente la necessità di aiuto. Si ribadisce che le porte del comune sono e saranno sempre aperte a tutti i cittadini e alle loro richieste. In questo senso è ancora più evidente la necessità di rifare la facciata del municipio, non vorremmo infatti che qualche calcinaccio cada in testa a chi con fiducia si rivolge a noi".