Vigliano, ecco il nuovo direttivo dei commercianti e artigiani: Cinzia Sola presidente

Con il supporto degli assessori al Commercio Pier Paolo Fila Robattino e al Volontariato Luca D'Andrea, l'Associazione Commercianti e Artigiani di Vigliano Biellese ha rinnovato il direttivo. E' stata eletta alla carica di presidente Cinzia Sola (Flor' Art), la vice è Vincenza Vitale. Segretaria Mara Paro (Impresa Funebre La Biellese), tesoriere Cristian Fuoco (Bar Zeta Otto). Ne sono parte inoltre Marco Battistello (Natural Biella) e Cristina Roncali (Ristorante Pizzeria Gasthof).

“L’amministrazione comunale – riferisce Fila Robattino - ritiene che proprio in questo momento di crisi economica, indubbiamente acuita dalla pandemia, l'Associazione ricopra un ruolo fondamentale per trovare insieme soluzioni condivise per promuovere le attività locali. I 5 eletti sono persone volonterose e con loro intendiamo lavorare fin da subito per impostare un calendario di iniziative, che ovviamente saranno attuate via via e compatibilmente con le restrizioni normative. Ma occorre programmare e guardare avanti, in modo sinergico, affinché la ripresa economica del territorio sia quanto più possibile sostenuta”.