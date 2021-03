Ponte sul torrente Oropa, sopralluogo di Corradino:“Visto di persona situazione, ufficio tecnico al lavoro”

Questo pomeriggio il sindaco Claudio Corradino, accompagnato dal vice Giacomo Moscarola, dall’assessore ai Lavori pubblici Davide Zappalà e dai tecnici comunali, hanno effettuato un nuovo sopralluogo al fine di valutare i passi da compiere per tornare a rendere usufruibile il ponte sul torrente Oropa che collega il Favaro con il comune di Pralungo.

Il ponte è chiuso dallo scorso ottobre a causa degli eventi alluvionali del 2 e 3 ottobre. Il Comune di Biella aveva preso atto del provvedimento del comune di Pralungo, che ne aveva ordinato la chiusura. L’ufficio tecnico è stato attivato per studiare una soluzione di intervento, con l’avvio delle attività propedeutiche alla rimessa in funzione del collegamento stradale.

“L’ufficio tecnico di Biella è al lavoro per la ricerca di una soluzione ed è già stata avviata una collaborazione con il comune di Pralungo – spiega il sindaco Claudio Corradino -, sono tornato a svolgere un sopralluogo a seguito dell’avvio dell’iter per valutare i prossimi passi da compiere alla ricerca nel più breve tempo possibile di una soluzione. Durante il sopralluogo ho avuto anche occasione di confrontarmi con alcuni residenti della zona e ho ben presente che questa chiusura sta creando diversi disagi. Abbiamo ben chiara la situazione e faremo tutto il possibile per ovviare a questa chiusura forzata”.