Polemiche social sulla Biella-Piedicavallo, interviene il sindaco: “Gara nazionale nel rispetto dei protocolli”

Non si placano le polemiche sulla Biella-Piedicavallo. Sono stati tanti i commenti negativi degli utenti e dei normali cittadini, nel corso della giornata di ieri, domenica 21 marzo.

Aspre critiche che si sono diffuse sui social a macchia d'olio, che hanno portato il sindaco di Biella Claudio Corradino a scrivere un post sui propri canali: “Sto sentendo e leggendo tante polemiche in queste ore relativamente alla corsa podistica Biella-Piedicavallo. Tengo a precisare che la gara non è stata autorizzata e non aveva necessità di autorizzazioni da parte del Comune di Biella. Si tratta di una gara di carattere nazionale e nel rispetto dei protocolli attualmente in vigore. I protocolli consentono lo svolgimento di manifestazioni di carattere nazionale, come tra poco si giocherà al Forum la partita Biella-Mantova di basket e a breve ripartiranno altri campionati come l’Eccellenza di calcio con la nostra Biellese”.