Miagliano si rifà il look, tinteggiato primo livello dell’ex asilo e nido Poma

“Terminata un'altra operazione a favore dell'immagine del nostro paese: in particolare la ritinteggiatura delle facciate, al primo livello e prospicenti alla piazza Martiri e via Lanati, dello stabile ex asilo e nido Poma. Proseguiranno in economia ulteriori lavori sugli infissi nel corso della primavera”.

A darne comunicazione l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Mognaz che sottolinea: “Il colorato puzzle di piazza Martiri si sta quindi progressivamente componendo ed ulteriori tasselli verranno posati in corso d'anno: è infatti in opera il restyling della piazzetta del Pasquaro, in progettazione il rifacimento dell'area antistante la Chiesa di Sant'Antonio Abate e contando su un finanziamento statale, sarà possibile rifare la copertura completa sempre dello stabile ex asilo e nido Poma”.