Cossato, domani lavori sugli impianti elettrici: ecco le vie interessate

Lavori sugli impianti elettrici di Cossato. L'intervento, curato da Enel-Distribuzione che informa l'interruzione dell'energia, sarà effettuato domani, martedì 23 marzo, dalle 8.30 alle 13.30.

Le vie interessate sono: via Tarino ai numeri civici pari da 10 a 12, 16, 68, 72, 76, da 80 ad 84, da 88 a 92, da 96 a 100, da 104 a 110, da 114 a 118 e da 122 a 126; via Tarino ai numeri civici dispari da 1 a 3 e da 7 a 7a; via Martiri della Liberta ai numeri civici pari da 2 a 4, 8, da 12 a 28, da 32 a 44, e da 48 a 58; via Martiri della Libertà ai numeri civici dispari da 1 a 3 e da 7 a 25.

“Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata – spiegano dal sito del Comune - Pertanto vi invitiamo a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori”.