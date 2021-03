Candelo, attivi progetti di affidamento diurno. Assessore Minuzzo: “Strumento che supporta famiglie”

Sono attivi a Candelo i progetti di affidamento diurno. A spiegare il servizio la Responsabile dell'Area Territoriale del Consorzio IRIS Chiara Steila: “Da anni, per tutti i comuni afferenti, tra cui Candelo, l’IRIS ha dedicato particolare attenzione al sostegno delle famiglie in situazioni di fragilità, anche attraverso l'attivazione di affidamenti diurni”.

Ad oggi sono 18 i progetti di affidi diurni attivati nel territorio consortile, grazie ad un importante lavoro di rete svolto tra il Servizio Sociale, le famiglie d’origine e le famiglie affidatarie, di cui 4 a Candelo. Commenta l’assessore alle Politiche Sociali Selena Minuzzo: “Quando si parla di affidamento, si pensa sempre ad un bambino che viene tolto da una famiglia disagiata e inserito presso un altro nucleo familiare; in realtà, la maggior parte delle volte, il Servizio Sociale, in accordo con la famiglia stessa, cerca soluzioni meno drammatiche, che possano rispondere alle esigenze del minore e del suo nucleo familiare. Tra le soluzioni esiste appunto l’affidamento diurno. In questo tipo di affidamento, adulti volontari conosciuti dai servizi, si offrono di sostenere e collaborare con la famiglia del minore, aiutando la stessa nei compiti quotidiani (dallo studio, all'accompagnamento all'attività sportiva, ecc.) per un numero variabile di giorni e ore alla settimana. Il loro compito è offrire al minore delle opportunità che gli consentano di avere un punto di riferimento sicuro, preparato e competente".

Per l’assessore Minuzzo l’affidamento diurno “è uno strumento importantissimo che aiuta i bambini a vivere esperienze nuove e supporta le famiglie fragili nella gestione della loro quotidianità. Credo che conoscere realmente cosa sia l’affidamento diurno, significa riconoscere il giusto valore di supporto che questo strumento offre”.