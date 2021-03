Biella, da oggi chiude per una settimana via Amendola per lavori

Cantiere in arrivo a Biella. A partire da oggi, lunedì 22 marzo, e per una settimana, si chiuderà via Amendola per alcuni interventi di manutenzione alla pavimentazione stradale. Si tratta di un intervento migliorativo e di completamento a seguito del rifacimento della via.

L’ordinanza prevede la temporanea sospensione della circolazione veicolare da lunedì 22 marzo (ore 8,30) fino a lunedì 29 marzo (ore 8,30). Il tratto interessato dal cantiere è compreso tra via don Minzoni (incrocio escluso) e via Seminari (incrocio escluso).

Prestare attenzione ai divieti di sosta con rimozione forzata posti in via Amendola e via Galliari. Per facilitare la viabilità è sospesa la Ztl in via Seminari, tratto tra via Duomo e via San Filippo, e in via San Filippo (tra via Seminari e via Galliari).

E’ inoltre istituito in via Seminari, tra via Amendola e via San Filippo, il senso unico di marcia con direzione sud-nord, nonché l’obbligo di svolta a sinistra per i veicoli che percorrono via Seminari, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Amendola/Duomo e via San Filippo.