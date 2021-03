A Roppolo arrivano i pulsossimetri per i cittadini trovati positivi al Covid

Sono in arrivo diversi pulsossimetri per i cittadini di Roppolo. A darne l’annuncio il sindaco Renato Corona sui canali social del Comune: “Grazie alla generosità dei nostri benefattori, con le donazioni giunte sul fondo Covid, istituito in uno specifico conto di bilancio del nostro comune, abbiamo potuto acquistare 30 di questi dispositivi, che verranno distribuiti ai nostri concittadini. Si tratta di uno strumento indispensabile, soprattutto per chi è risultato positivo ad un tampone per una corretta misurazione dell'ossigenazione nel sangue, abbiamo pensato di venire incontro a chi ne abbia necessità, evitandone così la spesa di acquisto dello strumento”.

Il sindaco spiega nel dettaglio la procedura per la consegna: “Quando verrà emessa un'ordinanza di isolamento dal SISP di Biella, un vigile si recherà al domicilio dell'interessato per eseguire l'ordine di notifica e contemporaneamente consegnerà lo strumento. Poiché il costo di tali strumenti è abbastanza rilevante, il pulsossimetro verrà consegnato in prestito d'uso e dovrà essere restituito al termine del periodo di isolamento. Dopo averlo disinfettato e sanificato, potrà così essere usato da altre persone. Tutto ciò verrà chiaramente spiegato in un foglietto che troverete all'interno della confezione”.