Tennis: L'ultima sfida del Biella 4 è tra i tedeschi Masur e Bachinger. Finali di doppio a Lloyd-Reid FOTO

Ultimo giorno di partite per i Campionati internazionali Città di Biella di tennis. Dopo le tre gare disputate tra febbraio e marzo, lunedì scorso ha preso il via l'ultimo Atp Challenger 80, il Biella 4, come sempre curato dalla regia di Cosimo Napolitano.

La giornata di ieri ha visto andare in scena le finali di doppio (in foto): ad avere la meglio dopo due set vinti 6-3 6-4 sono stati Lloyd Glasspool e Matt Reid, in coppia contro gli ucraini Denys Molchanov e Sergiy Stakhovsky.

Questa mattina, invece, ci sarà la puntata finale per il singolo, che vedrà sfidarsi i due campioni Daniel Masur e Matthias Bachinger. Entrambi tedeschi, sono entrati in finale dopo aver vinto sei partite a testa. La sfida per aggiudicarsi il quarto torneo dei Campionati internazionali Città di Biella si disputerà alle 11 sui campi del Palapajetta.