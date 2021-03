Teens fa due su due, vittoria in rimonta contro Ginnastica Torino‎ al Forum FOTO

Con un parziale di 11-3 negli ultimi 2'30" (23-11 nei quarto periodo) il Teens Basket Biella ‎batte 72-66 Ginnastica Torino al Forum e conquista il secondo successo in altrettante partite di C Gold.

Ancora lontano dalla miglior condizione, il Teens deve anche fare a meno del suo totem Ulisse Castagnetti (infiammazione a un tendine d'achille), oltre che di Vercellino, Squizzato e Dotti‎. Coach Bertetti recupera Maffeo e Cerri e manda in quintetto Bergamaschi, Pasqualini, Murta, Borgialli e De Simone.

Il primo quarto sembra presagio di un dominio Teens: difesa impenetrabile con un super Borgialli, attacco fluido‎ e dopo 8' il match è già sul 20-9. Appena cala l'intensità nella propria metà campo però, Biella subisce la rimonta degli ospiti, che puniscono con la precisione al tiro di Celada (21 punti) e Fantolino (19). A metà del secondo quarto una tripla di Petitti vale il 25-25. L'attacco dello ZetaEsse Ti si inceppa e segna solo 29 punti ‎tra secondo e terzo quarto, concedendone 42 agli ospiti, che toccano il massimo vantaggio sul 49-55 della terza sirena.

Con le spalle al muro capitan Murta e compagni reagiscono: tripla di Bergamaschi per il 55-55‎, ospiti ancora avanti 61-63 a 2'30" dalla fine, ma De Simone e Borgialli (7 e 6 punti nell'ultimo periodo) dominano un finale al cardiopalma. Il Teens può festeggiare nonostante il 3/20 da tre finale e 15 palle perse. MVP del match Dominic Borgialli: per lui in 36' sul parquet 18 punti, con 9 rimbalzi, 5 falli subiti e 25 di valutazione. Doppia-doppia da 13 punti e 10 rimbalzi per capitan Murta. Giovedì altro match casalingo, con il recupero della prima giornata contro l'ostico College Borgomanero in programma alle 20,30 al Forum.

Teens Basket Biella ZetaEsse Ti-Ginnastica Torino 72-66 (20-13; 35-30; 49-55).

Biella. Bergamaschi 12, Pasqualini 11, Murta 13, ‎Borgialli 18, De Simone 9, Cena 6, Maffeo 3. Ne: Cerri, Guelpa, Lavino, Castagnetti, Angelino. Allenatore: Gianpiero Bertetti.

Torino. Petiti 10, Celada 21, Fantolino 19, Akoua 4, Orlando 5, Morandi 3, Lacatena, Passarino 2, Ruà 2, Porcella, .‎ Allenatore: Alessandro Porcella.