Il tedesco Masur batte il connazionale Bachinger: Si chiude la serie degli Atp Challenger 80 FOTO

Ma Daniel Masur e Matthias Bachinger non sono gli unici grandi nomi ospitati dai Campionati nazionali Città di Biella di Tennis: il primo challenger è andato all’ucraino Iliya Marchenko, il secondo al coreano Soonwoo Kwon e il terzo all’italiano Andreas Seppi. Per non dimenticare la presenza dell'ex numero uno al mondo, Andy Murray, accolto in città lo scorso 4 febbraio (leggi qui).