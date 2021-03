Il racconto della domenica: "Storie di classe" di Elena Viotti

Mattina piovosa. Entro in classe, l’ombrello sgocciola le ultime goccioline. Sembrano lacrime. Un’allieva mi viene incontro con aria aggressiva: “Prof. Devo uscire! Già la prof. di prima non mi ha lasciata e adesso devo proprio andare” sostiene con stile solenne, quasi teatrale. Tiene un fazzolettino di carta in mano, battiti a mille dentro il cuore. Soffre. Visibilmente soffre. La guardo dritta negli occhi, un po’ complice e un po’ severa più con il destino che con lei, i giovani devono nutrire sorrisi, non sopportare pesi.

-Marco- comincio lenta, - probabilmente durante i tuoi anni di studio, ti è stato presentato questo autore come pessimista, come reo, più o meno confesso, di tutta una serie di etichette che nei secoli lo hanno preceduto. Etichettare è facile, anche le persone comuni; ci dà l’idea di conoscerle e di conseguenza, poterle incasellare in questa o quella categoria sociale- mi fermo. Catturo i loro sguardi che diventano interessati, le pupille reagiscono.

– Giacomo Leopardi con una lettura più attenta, ci insegna invece a usare i nostri limiti come strumento di lancio e a sbirciare sul futuro per scoprire i nostri talenti. Ci invita a vivere come la pianta della Ginestra, che cresce alle pendici del Vesuvio, non curante che un giorno potrebbe accaderle il peggio, essere spazzata via dalla lava! Lei vive, semplicemente vive ogni giorno dando il massimo di sé, regalando fiori e profumi e costruendo la sua vita senza rendersi timorosa, senza cedere a circostanze che potrebbero non verificarsi! Perché esistere nel terrore di un vulcano se poi non erutterà mai? Lei si ciba della cenere e ne fa al contrario un atto di forza e di speranza, di rinascita e di condivisione.- concludo in concitata dissolvenza