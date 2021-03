Rifiuti abbandonati a Castelletto Cervo: Lungo il "canyon" pneumatici, plastica e lo scheletro di un'auto FOTO

"Ecco come si presenta la strada che da Castelletto Cervo porta a quello che viene chiamato il canyon sul torrente. Una discarica abusiva di materiale spesso considerato rifiuto speciale, addirittura sotterrato segno del lungo tempo presente in quel luogo. Ma le autorità locali che fanno visto che è a poche centinaia di metri dalla casa comunale ed è stato a loro segnalato? Autorizzano? Vi è anche un sbarra all'ingresso della strada ma non viene mai chiusa". Questa la segnalazione di un cittadino biellese giunta nei giorni scorsi alla nostra redazione.

Nei giorni seguenti l'area è stata ripulita dall'addetto del comune, che con questo intervento ha potuto bonificare anche altre zone: "Grazie a questa segnalazione - spiega il sindaco Renzo Carisio - abbiamo potuto rimuovere i rifiuti abbandonati anche in altre zone del paese. Purtroppo c'è tanta inciviltà e fa rabbia il fatto che ci siano diverse zone del territorio in cui vengono abbandonati i rifiuti nonostante i servizi gratuiti di cui il Biellese dispone in merito. Abbiamo un solo cantoniere e non possiamo arrivare dappertutto ma proprio per questo ringrazio il cittadino per averci segnalato la questione: così possiamo intervenire il prima possibile, come accaduto in questo caso, perché non riusciamo a essere costantemente presenti su tutto il territorio".