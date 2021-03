Lite accesa con botte a Brusnengo, un uomo finisce in ospedale

È finita all’ospedale di Ponderano, dove gli sono stati diagnosticati pochi giorni di prognosi per le botte ricevute, la serata di un trentenne di Brusnengo che aveva avuto un’animata discussione sfociata in una violenta colluttazione con un suo conoscente poco più giovane che ha lamentato solo delle escoriazioni.

I Carabinieri del Norm di Cossato, intervenuti verso le 18 di sabato su richiesta di un cittadino che aveva assistito all’alterco avvenuto in un parcheggio adiacente la Provinciale 142, hanno faticato non poco per rintracciare i due contendenti che nel frattempo si erano allontanati dal luogo a bordo delle rispettive automobili e raccogliere i primi elementi per poter ricostruire l’accaduto.

Al momento si stanno vagliando le rispettive posizioni dopodiché sarà trasmesso un dettagliato rapporto alla Procura della Repubblica di Biella.