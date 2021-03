Biella piange la morte del commerciante Franco Mosca

Commercio biellese in lutto per la morte di Francesco Mosca, mancato all’affetto dei suoi cari all’età di 91 anni.

Soprannominato Franco dagli amici, era molto conosciuto a Biella, specialmente per la sua attività: è stato, dal 1961 al 1998, il titolare della storica profumeria sita in via Bernardino Galliari, a pochi passi da via San Filippo e dalla centralissima via Italia. “I clienti lo ricordano per il dolce sorriso e la gentilezza che ha sempre dimostrato verso tutti – confida la figlia Gabriella – Papà era una persona ligia e competente nel suo lavoro”.

Amante dello sport, Franco Mosca si ritirava nella sua casetta di Selve Marcone per mantenere il contatto con la natura. “Era anche molto affezionato ai suoi nipoti, Alessandro e Valeria – sottolinea la figlia – ma in generale aveva un buon rapporto con ogni componente della famiglia”. A piangerlo, in queste ore, i figli Maurizio e Gabriella, i parenti tutti e gli amici di una vita.

Il Santo Rosario sarà recitato domani, alle 17.30, nella Cattedrale di Biella. Sempre in Duomo avranno luogo i funerali, tenuti dalle Onoranze Funebri Giglio Tos & Cattai, martedì 23 marzo, alle 15, nel rispetto delle norme vigenti anti-Covid. La salma riposerà nel cimitero del Barazzetto.