L'Alchimia delle Parole nel celebre aforisma di Socrate "So di non sapere"

Eccoci ritrovati per un nuovo appuntamento con un filosofo che ha davvero tanto da insegnarci… La sua arte di eloquenza ha travalicato i secoli ed è arrivata fino a noi per spronarci a non smettere mai di voler imparare… L’aforisma di oggi è……

“So di non sapere…”

Socrate, attraverso l’Apologia di Platone. A fine articolo, un efficace esercizio pratico per i lettori… Cimentati anche tu!

Socrate è noto come uno dei filosofi più importanti dell’antichità, le cui opere ci sono pervenute soprattutto grazie a Platone. Era un grande fautore della libertà di pensiero e spronava i giovani a tirare fuori i loro talenti e a combattere per esprimere le loro idee. Per questo venne accusato di sovvertire l’ordine sociale e condannato a morte.

L’autore ci esorta a conoscerci meglio attraverso una massima che viene poi ripresa da Aristotele: conosci te stesso, guardati dentro, per poter interpretare gli altri e filtrare così la realtà che ti circonda.

Ma chi è il vero sapiente? E’ colui che è cosciente di non sapere, cioè che ammette la propria ignoranza, di fronte a vari aspetti del mondo che lo circonda.

Infatti, siamo spesso contornati da persone che si reputano depositari di ogni nozione, sono informati su tutto, si permettono di giudicare, categorizzare, umiliare e persino insultare, alla luce di una sapienza, che non è altro se non mera saccenza o saccenteria che dir che si voglia ( chi ostenta in maniera pesante, una sapienza superiore a quella posseduta).

Tale inutile esibizione di parole superficiali atte solo a colpire, viene condannata dal filosofo, proprio perché chi ha questa convinzione, oltre a non mettersi in discussione, rinuncia a una ricerca di verità più approfondita e importante per la sua esistenza, cullandosi in fittizie “presunzioni”.

Cosa dobbiamo fare quindi per ottenere un’erudizione utile alla nostra crescita personale?

Socrate consiglia di trovare una chiara consapevolezza di sé, attraverso cui, è possibile estrapolare i nostri veri talenti, frutto di gratificazione e pienezza. Figlio di un’ostetrica, aveva traslato dal lavoro della madre, una metafora ( nota come maieutica socratica) per riuscire a scrutare nella propria anima: portare alla luce pensieri, idee, ma soprattutto capacità interiori da poter utilizzare come sviluppo personale; sfruttare ciò che già esiste dentro il soggetto, per potenziarlo in divenire… trasformare quindi un’attitudine, in un modello di vita.

Se io fossi davvero bravo in un determinata attività ma magari non lo so, allora è ovvio che non potrò mai provare a cimentarmi al punto da poterne fare un lavoro o un diletto importante e gratificante.

Ecco perché il filosofo ci sprona a scoprire cosa dentro di noi è ancora nascosto e portarlo in superficie, per poter così costruire un futuro adatto alle nostre esigenze più profonde.

ESERCIZIO DI RIFLESSIONE

Prova a pensare, in un momento in cui sei tranquillo e senza distrazioni, a ciò che ti piace veramente, magari quel sogno che sin da bambino hai messo da parte o quella professione che avresti davvero voluto svolgere ma non hai mai osato confidare a nessuno.