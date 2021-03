"Ferri Circolari" per altre "Perle di Lana" grazie a Linda Allegra

Amici della lana dopo aver lanciato a dicembre le sue Perle di lana, piccoli video dedicati alla feltratura condotti da Marielle Dumiot, continua a marzo e aprile con altre Perle di lana, dedicate questa volta ai ferri circolari, grazie alla presenza di Linda Allegra, maestra di ferri ed esperta di maglia.

Amici della Lana di Miagliano ha a cuore la diffusione della cultura della lana e anche per questi mesi vi proporrà delle magie di lana con brevi video on line, adatti a tutti, allo scopo di divulgare le potenzialità di questa fibra tessile. Vogliamo infatti far conoscere le possibilità creative e i vantaggi della lana e per farlo l’associazione, oltre a questi video, si sta preparando per una ricca stagione estiva in presenza che partirà con l’apertura della Rete Museale Biellese il 6 giugno…

Diciamolo, noi siamo fiduciosi e siamo convinti che si ripartirà! Con le Perle di lana si potranno scoprire le qualità della lana e alcuni dei suoi usi, con la stagione estiva e il programma Wool Experience verranno messe in risalto altre peculiarità che caratterizzano il nostro territorio, con passeggiate, nuovi racconti, performance e intrattenimenti musicali e teatrali ma soprattutto, lavorazioni manuali dedicate alla lana, sia per gli associati che per il pubblico normale. Ogni mese, da giugno a settembre, ci saranno numerosi appuntamenti. Protagonista delle Perle delle prossime settimane, dedicate ai ferri circolari, è Linda Allegra, nata e cresciuta in mezzo a lana e gomitoli.

Fin da piccola ha iniziato a lavorare ai ferri e non ha più smesso! Linda da sempre è appassionata di lavorazione della lana, le sue mani operosissime hanno iniziato a lavorare a maglia più di 47 anni fa, grazie ad una tradizione di famiglia. Linda si è specializzata negli ultimi 10 anni in particolar modo sul lavoro a maglia con i ferri circolari, grazie alla cosiddetta tecnica Continental. Come formatrice in mestieri manuali ha creato dei percorsi anche della durata di parecchi mesi per disabili, disoccupati e appassionati di lana e tricotage. Linda ha percorso l’Italia in lungo e in largo, andando anche all’estero e ha realizzato con alcune associazioni diversi tipi di prototipi di capi d’abbigliamento per bambini e altri manufatti per adulti, alcuni anche per importanti collezioni. Linda con Amici della lana vi potrà consigliare i filati più adatti, i ferri giusti e le modalità per iniziare a produrre piccoli capi e rifinirli. https://www.amicidellalana.it/wp/?p=5037

Per chi si fosse perso la feltratura di Marielle vi invitiamo a creare con noi sperimentando ben quattro oggetti utili per la vostra casa e non solo: dalla profumata saponetta scrub alla morbida biro feltrata , dal caldo cuore di lana alle perle di una collana, potete rivedere i video sul sito della nostra associazione www.amicidellalana.it o sul canale AmiciDellaLana - YouTube. I video delle Perle di Lana sono stati realizzati da TMC Studio, il nuovo studio di Ted Martin Consoli e hanno visto impegnate alla riprese Maria Laura Delpiano e Manuela Tamietti, che hanno aiutato per l’allestimento e le idee. Per informazioni: amicidellalana@gmail.com