Nella mattinata di lunedì 22 marzo, dalle 10:30 alle 13:30, ci sarà un'interruzione dell'energia elettrica a Sandigliano.

In particolare, Enel ha comunicato che il disagio riguarderà alcune abitazioni di via Mazzini (al numero civico 7, dal 21 al 25, 29, dal 33 al 35, dal 41 al 43, e, sul lato opposto, dal 4 al 6, il 10, 14, e 18); Via Puccini (5, 9, 11, e, sul lato opposto, dal 4 al 12); Via Roma (numeri civici 36, 36/A e 36/B); via Alfieri (dal 16 al 20).