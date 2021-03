Valdilana, attivate prime colonnine. Sindaco: “Presto mezzi comunali elettrici e ibridi”

Attivate le prime colonnine di ricarica elettrica nel territorio di Valdilana. La ditta BE CHARGE, concessionaria delle aree destinate ad ospitare le stazioni di ricarica elettrica nel Comune, ha attivato le prime due colonnine di ricarica elettrica ubicate al Centro Zegna. Altre due stazioni di ricarica, sempre gestite dalla medesima ditta, sono in fase di attivazione nei pressi nel Palazzetto dello Sport “Giletti” della frazione Ponzone ed in Piazza Alpini d’Italia a Valle Mosso.

Nei mesi scorsi il Comune aveva pubblicato un avviso pubblico per una manifestazione di interesse relativa all’installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici su suolo pubblico ed alla ditta BE CHARGE sono state concesse le tre postazioni. Restano da assegnare altrettante postazioni ubicate nelle frazioni Crocemosso, Mongiachero e Baltigati.

Il sindaco Carli Mario spiega: “La nuova posa delle colonnine è un piccolo, ma significativo, passo verso obiettivi condivisi anche nei piani strategici europei, di una nuova attenzione per l’ambiente e per una transizione energetica pulita ed equa. In tal senso è stata finanziata la sostituzione del parco macchine comunale, ormai obsoleto e inquinante, con mezzi elettrici e ibridi, sfruttando finanziamenti e riducendo significativamente le emissioni di CO2”.