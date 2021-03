L'opinione di Vincenzo Ferraris: "Tramvia Biella-Oropa deve essere riproposta come opera a forte richiamo turistico"

Il recupero della storica tramvia che collegava la Città di Biella con il Santuario di Oropa consentirà di coniugare il gusto per la tradizione con nuove prospettive di valorizzazione del territorio, riattivando il vecchio sedime e integrandolo in un percorso a basso impatto antropico e a elevata valenza naturalistica e paesaggistica.

L’interesse storico per opere di alta ingegneria ferroviaria, la passione per l’ambiente e lo sport, sostenuta dalla presenza di una ricca rete sentieristica e dalla ricchezza rappresentata dagli impianti di risalita, un percorso votivo di respiro internazionale, tutto converge nel soddisfare gli interessi più svariati di un vasto bacino di utenza locale ed esterna, dando nuovo impulso a uno sviluppo socio-economico all’insegna dell’aria libera, del turismo e dell’accoglienza.

La proposta va a favorire una forma di trasporto ecosostenibile e green per gli utenti interessati a raggiungere le numerose attrattive presenti sul territorio avendo ben in mente la tutela dell’ambiente storico, la promozione del patrimonio naturale e la valorizzazione del territorio biellese. Tutte convergono nel rilancio e nel consolidamento di proposte legate a siti e piccole attività disseminate su un’ampia fascia di territorio da Pollone al Santuario di Oropa, creando sinergicamente una realtà ispirata al concetto di “Turismo Diffuso”, per la ricaduta economica che il passaggio della tramvia tra pascoli, malghe, cascinali di montagna potrà offrire. Attività collaterali di turismo slow e green, come le diverse attività di biker nella bella stagione e di ciaspolate nell’inverno, otterranno di conseguenza una maggior accessibilità.

In base alla proposta ora sul tavolo, il nuovo segmento ferrotranviario passerà attraverso aree di indubbia bellezza, assicurando l’equilibrio tra il mostrarsi e il conservarsi sui territori della Valle Elvo e della Valle Oropa, con la possibilità di cucire ancor di più Biella (patrimonio Unesco) al parco Burcina (Riserva Naturale Speciale) a Oropa (patrimonio Unesco) con la sua conca e il Santuario mariano, in modo da costituire una nuova forma di collegamento tra i siti di interesse storico e ambientale.

L’intervento è volto a sviluppare in ottica turistica, naturalistica, occupazionale e quindi economica, una risorsa che all’epoca (tra il 1911 e il 1958) aveva nel trasporto locale la sua sola chiave di lettura e, come tale, venne dismessa per la preponderanza della gomma sul ferro. Oggi deve essere riproposta come opera a forte richiamo turistico: tanti sono i parchi, tante sono le vallate, la tramvia rappresenterà un unicum emozionale, non essendo presente nulla di paragonabile nel contesto prealpino.