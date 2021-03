Cossato e Candelo ricordano le vittime del Covid con un minuto di silenzio

Anche Cossato e Candelo si sono attivate per la Giornata nazionale della Memoria per le vittime del Covid. Nei giorni scorsi, il sindaco Enrico Moggio ha osservato, in rappresentanza dell’intera comunità, un momento di raccoglimento per ricordare le vittime della pandemia: un pensiero rivolto alle famiglie colpite dagli inattesi lutti e a quanti ancora vivono momenti di sofferenza.

A Candelo, il sindaco Paolo Gelone ha messo a dimora una pianta in memoria delle vittime. “Per l’occasione – spiega il primo cittadino - è stato scelto il Ginkgo Biloba, albero antico, luminoso, dalle bellissime foglie dorate in autunno, e simbolo di resilienza naturale nelle avversità”. Infine, un minuto di silenzio davanti al Municipio di Candelo con bandiera a mezzasta, come da proposta dell’ANCI. A questo momento ha partecipato il vicesindaco Gabriella Di Lanzo.