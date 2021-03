Pallacanestro Biella pronta per l'ultima gara di regular season, al Biella Forum contro Staff Mantova

Pallacanestro Biella torna a giocare al Biella Forum per l'ultima gara di regular season: alle 17 di domani affronterà Staff Mantova.

La squadra di coach Di Carlo, in quart'ultima posizione in classifica a pari punti con JB Monferrato e Orzinuovi, viene da due importanti vittorie contro Tortona e Trapani. Il quintetto titolare dei biancorossi è formato dal playmaker Bonacini, Veideman, Cortese, Ghersetti e l'americano Weaver. Dalla panchina, ad alzare il ritmo, esce il playmaker Maspero e Marco Ceron ad allungare le rotazioni sugli esterni. A completare le rotazioni Ferrara, Infante, giocatore di grande esperienza e tre ragazzi Under.

I ROSTER

Pallacanestro Biella: 1 Nicola Berdini, 3 Niccolò Moretti, 7 Ursulo D'Almeida, 8 Gianmarco Bertetti, 9 Marco Laganà (C), 10 Simone Barbante, 11 Federico Miaschi, 16 Luca Vincini, 20 Matteo Pollone, 23 Deontae Hawkins, 30 Jeffrey Carroll. Allenatore: Iacopo Squarcina. Assistente: Andrea Niccolai.

Staff Mantova: 1 Infante Luca, 3 Mirkovski Bogdan, 4 Ceron Marco, 6 Veideman Rain, 7 James Christian, 8 Lo Moustapha, 10 Ferrara Matteo, 12 Ghersetti Mario Jose, 13 Maspero Lorenzo, 16 Cortese Riccardo, 17 Bonacini Davide, 44 Weaver David, 51 Ziviani Lorenzo. Allenatore: Gennaro Di Carlo. Assistenti: Matteo Cassinerio, Stefano Purrone.

PAROLA AL COACH



Iacopo Squarcina (Head Coach Pallacanestro Biella): “La gara di Bergamo è stata affrontata con l’approccio sbagliato, non siamo stati bravi a giocare di squadra e non abbiamo trovato il ritmo. Dobbiamo rituffarci nel campionato per giocare nel migliore dei modi contro Mantova. Siamo stanchi, ma dobbiamo trovare le energie per disputare una gara di alto livello contro un avversario in salute”.