Dosi last minute e la campagna ‘il Piemonte ha bisogno di te’, Cirio: “Ampliamo l’esercito del vaccino” VIDEO

Il Piemonte prova ad accelerare sui vaccini. Dopo lo stop di AstraZeneca, costato circa 25mila dosi rimaste “in arretrato”, la Regione lancia una campagna per recuperare il terreno perso riprendendo lo slogan dello Zio Sam “Il Piemonte ha bisogno di te”, rivolgendolo a medici, infermieri e volontari. L’obiettivo, come dichiarato dal presidente della Regione Alberto Cirio, è quello di “ampliare l’esercito del vaccino”.

Intanto la Regione comunica che sono 9.643, tra cui 7.586 ultraottantenni, le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate ieri all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.40). A 6.188 è stata somministrata la seconda dose. Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 628.979 dosi (delle quali 201.273 come seconda), corrispondenti all’82,1 % delle 766.330 finora disponibili per il Piemonte.

Al quinto giorno dall’avvio le preadesioni della fascia 70-79 anni attraverso il portale www.ilPiemontetivaccina.it sono state in tutto 141.556. Invece 76.613 le richieste di vaccinazione per persone estremamente vulnerabili e disabili gravi e 17.848 per conviventi e caregiver espresse tramite i medici di famiglia.

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha presentato nel pomeriggio di ieri l’aggiornamento della campagna vaccinale dopo il via libera decretato da Ema e Aifa a riprendere la somministrazione di AstraZeneca, “un vaccino che è stato confermato essere sicuro, una dichiarazione importante perché le vaccinazioni si fanno anche nutrendo fiducia sui prodotti disponibili, mentre ultimamente sulla credibilità di AstraZeneca si erano addensate nubi che adesso si sono dissolte. In Piemonte sono quindi riprese le convocazioni ed è stato richiamato chi era in attesa di questo vaccino”.

Attualmente sono in giacenza 104.000 dosi di AstraZeneca, 28.000 di Pzifer e 16.500 di Moderna. Le prossime consegne saranno: per AstraZeneca 9.200 il 20 marzo, 9.500 il 22-27 marzo, 88.000 tra 29 marzo e 3 aprile; per Moderna 27.200 dosi il 20 marzo e 39.600 tra il 29 marzo e il 3 aprile; per Pfizer 84.240 dosi il 23 marzo, 85.410 il 29 marzo, 126.360 il 5 aprile.

Sono 136 i centri vaccinali pubblici già attivi, ai quali se ne aggiungeranno tra pochi giorni 24 in strutture sanitarie private convenzionate o autorizzate e quelle al momento utilizzate da Carabinieri ed Esercito. Per fine marzo si prevedono 20.000 vaccinazioni al giorno, di cui 3500 nei centri privati che hanno aderito attualmente.

Il Presidente ha poi comunicato alcune importanti scadenze: per gli over80 invio entro lunedì 22 marzo del messaggio di convocazione con giorno, ora e luogo del vaccino e somministrazione a tutti della prima dose entro il 15 aprile (ad eccezione dei cittadini non trasportabili che vengono contattati direttamente dalle singole Asl).

Il 29 marzo inizio della somministrazione della prima dose alle persone tra 70 e 79 anni presso il proprio medico di famiglia, gli ambulatori di medicina di gruppo o i centri vaccinali delle Asl. Inoltre, il 26 marzo si partirà con la prima dose per le persone estremamente vulnerabili e i disabili gravi (le somministrazioni sono invece già iniziate per coloro che sono ricoverati o in cura ospedaliera), mentre il 29 marzo si partirà anche con i loro conviventi e caregiver. Entro il 15 aprile è previsto il completamento della somministrazione della prima dose al personale scolastico, universitario e della formazione professionale.

Per far crescere le fila dell’esercito del vaccino, la Regione ha poi rilanciato lo slogan dello Zio Sam, adattandolo a un “Il Piemonte ha bisogno di te”, una campagna rivolta a medici, pediatri, odontoiatri, infermieri, assistenti sanitari in pensione disponibili come volontari a supportare la campagna di vaccinazione e in generale il sistema sanitario pubblico piemontese. Lo stesso appello riguarda i centri medici, le strutture sanitarie private e le Rsa disponibili a ospitare nei propri locali un centro vaccinale. “Raccolgo tanto entusiasmo, ognuno vuole dare il suo contributo” ha commentato Cirio. Intanto, il Governatore ha reso noto che sono circa 1.100 i medici di base che hanno aderito alla "chiamata alle armi" e si sono resi disponibili a somministrare il vaccino anti Covid: "Se ognuno di loro ne inoculasse anche solo 10 al giorno, arriveremo a 10.000 dosi in più ogni 24 ore". A prestare il volto alla campagna è appunto Cavour nei panni dello zio Sam del celebre manifesto americano “I want you”, realizzato durante la Prima Guerra Mondiale per reclutare giovani nell’esercito.

Ripristinare la fiducia. Questo l’obiettivo della campagna lanciata dall’assessore Matteo Marnati, che vedrà personaggi famosi e volti noti incentivare i piemontesi a vaccinarsi. Al progetto hanno aderito Cristina Chiabotto, Ezio Greggio, Evelina Christillin, Piero Chiambretti, Marco Berry, Alba Parietti e Walter Rolfo, oltre ad altre personaggi famosi. “Abbiamo raccolto volti noti piemontesi, sui social vogliamo lanciare messaggi di fiducia perché crediamo nella scienza e nella ricerca. Vogliamo convincere più persone possibili per raggiungere l’immunità di gregge”. I messaggi saranno trasmessi via social e su un maxi schermo che verrà allestito davanti alla Regione Piemonte, in piazza Castello, sempre nell'ottica di affermare che vaccinarsi è un atto di responsabilità nei confronti di se stessi e degli altri e che è l’unica arma per sconfiggere definitivamente il virus.