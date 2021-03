Salvataggio Icc e sviluppo Italcomp, incontro al Mise per rapida applicazione Dl Sostegni

"Prendiamo atto positivamente che nel DL Sostegni il Governo ha inteso inserire elementi di novità finalizzati al possibile supporto finanziario di ACC e quindi, più in generale, al sostegno dell'obiettivo industriale di costituzione del polo nazionale del compressore ITALCOMP". Questo il commento degli assessori regionali al lavoro Elena Chiorino per la Regione Piemonte ed Elena Donazzan per la Regione Veneto.

"Ora più che mai - proseguono - è necessario un rapido incontro con il Ministero dello Sviluppo Economico per l'approfondimento tecnico della piena applicabilità della misura al caso di ACC, anche e soprattutto in relazione alle tempistiche. L'impegno comune delle Istituzioni e delle varie Parti coinvolte dev'essere ora infatti orientato a concretizzare rapidamente ogni azione utile per il salvataggio della realtà produttiva veneta e lo sviluppo del progetto Italcomp".