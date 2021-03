Transfer per aeroporti e hotel: un vero e proprio boom in tutta Italia

Una delle attività che si è sviluppata maggiormente negli ultimi tempi e ha riscosso enorme successo è sicuramente quella dei transfer. Di cosa si tratta? Non è altro che un tipo di servizio orientato al trasferimento di persone solitamente da aeroporti verso diverse location. In Italia, da Nord a Sud, si è registrato un vero e proprio boom. Ma vediamo il perché di questo successo.

Transfer a prezzi contenuti

Senza dubbio quello che ha permesso di rendere un servizio di questo tipo estremamente diffuso è il prezzo contenuto. Basti pensare al fatto che i servizi di transfer mettono a disposizione della clientela dei pacchetti estremamente convenienti, che hanno dei costi più bassi rispetto ai taxi tradizionali.

È per questo motivo che tantissimi turisti preferiscono arrivare in Italia e fruire di questo servizio, che come anticipato, si è diffuso in tutto il Belpaese. Per esempio, alcuni consentono di girare la Lombardia in tutta comodità, mentre altri si concentrano sulla Sicilia: ci sono persino transfer taxi dall’aeroporto di Catania a Milazzo , i quali permettono di essere “scarrozzati” per visitare delle location uniche dell’isola.

Difatti si tratta di un servizio eccezionale che non si limita al trasferimento da aeroporto ad albergo, come spesso può capitare erroneamente di pensare, ma anche di effettuare dei veri e propri tour, magari in compagnia di amici e parenti. Ciò consente di viaggiare in tutta comodità, tranquillità e sicurezza. A prezzi, ribadiamo, estremamente contenuti.

Il perché della diffusione dei transfer

Immaginate quanto possa essere comodo e particolarmente apprezzato arrivare all’aeroporto ed essere portati direttamente al proprio albergo o in una città che abbiamo voglia di visitare, il tutto senza ulteriori spostamenti, magari con pesi e valigie ingombranti. Bene, con un servizio di transfer potrete approfittare della cosa e godervi il viaggio in tutta tranquillità, grazie a professionisti del settore che sono scelti per la loro capacità e professionalità.

Un servizio di transfer consente di guadagnare tempo prezioso, che altrimenti andrebbe tolto alla nostra vacanza e tanto, ma tanto stress e fatica. Una volta giunti all’aeroporto, dopo il volo, si può tranquillamente salire sul veicolo che ci aspetta: di solito, l’autista ci aspetta già al gate con un cartello per facilitare il riconoscimento. Pensate a quanto possa essere comodo non viaggiare in autobus o in metro con delle valigie ingombranti, dopo un volo faticoso e stressante. Con un servizio di transfer guadagnate tempo e risparmiate tanta fatica.

Va da sé che questi servizi sono impeccabili, non c’è rischio di ritardi. Di solito, l’autista si presenta all’appuntamento già in anticipo rispetto all’orario stabilito, per evitare problemi. Da non sottovalutare, poi, l’aspetto sicurezza, essenziale specialmente in questo periodo particolare. Ciò che è utile sapere, infatti, è che i veicoli che vengono utilizzati sono sterilizzati costantemente, igienizzati dopo ogni corsa. D’altronde, i veicoli sono sottoposti a controlli ferrei e sotto questo punto di vista non c’è da preoccuparsi. Oltre a questo, c’è la possibilità di fruire anche di veicoli di lusso, per fare bella figura.