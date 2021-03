“Fieri di essere fiere”, Filo si unisce al grido delle manifestazioni fieristiche italiane

Anche Filo si unisce al grido delle manifestazioni fieristiche italiane: “In un momento difficile - si legge nella nota stampa di Filo - in cui tutto appare rallentato a causa della pandemia e dove il sentimento che predomina è quello della lontananza, c’è un manifesto che ci fa sentire più vicini e più forti: è la bandiera italiana ricreata con i nomi di tutte le fiere settoriali che si svolgono in Italia. L’immagine, davvero suggestiva, è stata lanciata dal Comitato Fiere Industria per la campagna “Fieri di essere fiere”, a cui va il nostro totale appoggio e ringraziamento per l’ideazione di questa iniziativa”.

Filo, che aderisce al Comitato Fiere Industria, partecipa con convinzione alla campagna “Fieri di essere fiere”, condividendone appieno il contenuto. “Nonostante un momento di estrema difficoltà del mondo fieristico - si legge ancora - sale forte la nostra volontà di continuare ad esserci, ci siamo e ci saremo e siamo desiderosi di ritornare a promuovere le produzioni dei nostri espositori”.

Filo plaude all’iniziativa di CFI, che punta a sottolineare il ruolo imprescindibile delle fiere di settore nel promuovere l’eccellenza delle produzioni Made in Italy. Accoglie con entusiasmo e fa suo l’invito del CFI a “fare squadra”, tanto più in un periodo complesso come quello attuale. “Presentarsi uniti al mondo è sicuramente un valore aggiunto per il sistema fieristico - conclude -. Obiettivo di CFI è una industria fieristica italiana sempre più competitiva rispetto a quella dei paesi concorrenti, in grado di favorire lo sviluppo degli scambi e l’internazionalizzazione delle imprese. Da molti anni Filo aderisce a CFI e, come socio, ha accolto con grande favore l’idea del Comitato di lanciare una campagna di sensibilizzazione sul ruolo delle fiere”.

Anche Filo, dunque, si unisce al grido delle manifestazioni fieristiche italiane: “Fieri di essere Fiere”. La 56a edizione di Filo è in programma il 29 e 30 settembre 2021 al MiCo di Milano.