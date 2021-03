Credito d’Imposta, Cessione del Credito e Sconto in Fattura: Come accedere all’EcoBonus 110% in modo chiaro e semplice VIDEO

L’EcoBonus 110%, nonostante sia un’ottima opportunità in questo periodo grigio, presenta non poche complicazioni. La difficoltà burocratica, i termini tecnici angusti e le diverse opzioni per accedervi, finiscono per scoraggiare i meno tenaci che, spesso, rinunciano a una pratica che può essere invece enormemente vantaggiosa.

Questa settimana Andrea Savini, Ambassador di Wekiwi Service, torna per spiegare in modo chiaro e diretto cosa sono il Credito d’Imposta, la Cessione del Credito e lo Sconto in Fattura, analizzando i pro e i contro di ognuno ed evidenziando il motivo per cui accedere al Bonus tramite lo Sconto in Fattura è modalità più conveniente. Per informazioni: Andrea Savini

Cellulare: 328 465 9754

Mail: info@andreasavini.eu

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/savinicb https://www.facebook.com/savinicb