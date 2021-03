L'autore biellese Enrico Ferrero primo classificato per gli editi al Premio letterario "La Penna Perfetta" 2020

Con il romanzo dal titolo "L'ultimo giorno di allegria", Enrico Ferrero si classifica al primo posto per la sezione Varia Edita nell'edizione 2020 del Premio Letterario Nazionale "La Penna Perfetta".

Il libro

La vita è bella all’alba degli anni Ottanta, per due giovani biellesi, Sergio e Stefano, forti di una lunga e sincera amicizia, che neppure l’avvento inatteso di una donna affascinante, Piera, riesce a scalfire. Altre due ragazze, Agnese e Ingrid, entrano presto nelle loro esistenze, ricche di umorismo e spensieratezza, ma anche di un raffinato senso estetico e di una profonda vena riflessiva. Le relazioni s’intrecciano, a volte si complicano; nei giochi e nella gioia si cela spesso un sottile e inconfessato velo di tristezza, perché in cuor loro tutti temono che possa giungere, prima o poi, “l’ultimo giorno di allegria”.

L'autore

Nato a Biella, Enrico Ferrero ama ambientare le proprie opere nella sua terra, ricca di bellezze. Terminata la sua carriera bancaria, ha finalmente potuto dar sfogo alla propria creatività, scrivendo romanzi. Ha pubblicato nel 2018 "L'odio non si stanca", che ha ottenuto un notevole consenso sia da parte del pubblico, sia da parte della critica. Sempre nel 2018 ha pubblicato il romanzo “Cambio di corsia”, con il quale è stato premiato all’edizione 2017 del concorso “Le Fenici”. "L'ultimo giorno di allegria" (2019) è il nuovo titolo scelto per il suo romanzo d'esordio ("Per amore oltre ogni conseguenza" nella prima edizione - 2013), che l'autore ha voluto rivedere e rieditare grazie alla collaborazione dello staff della casa editrice che lo ha pubblicato.